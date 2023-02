Arrivano i Lamborghini days, tra film e dibattiti sul genio

CENTO

Per valorizzare la figura di Ferruccio Lamborghini, nel week end 17, 18 e 19 febbraio vi sarà una bella tre giorni lanciata dal Lions Club di Cento. ‘Lamborghini Days’ che parlerà del genio renazzese sotto diversi aspetti. "L’idea mi era venuta a primavera dello scorso anno – spiega il presidente Adriano Orlandini – ho lanciato il progetto e chiesto a Comune alla Manservisi Eventi se erano interessati ed è stato portato avanti. In questo modo, abbiamo voluto celebrare Ferruccio Lamborghini, nell’anniversario dei 30 anni dalla scomparsa, lui che è stato anche il primo presidente del club centese Lions. Abbiamo dunque pensato a una tre giorni che unisse l’eccellenza". Progetto che ha trovato anche altre adesioni creando qualcosa di grande come il Cinepark o il Lamborghini Club Italia. Venerdì 17, infatti, alla Pandurera alle 21 vi sarà la proiezione ad invito, del film appena uscito su Amazon Prime e girato anche a Cento "Lamborghini: the man behind the legend’", alla presenza dell’attore Romano Reggiani che ha interpretato il giovane Ferruccio. Sabato 18 all’Hotel Europa, sempre su invito, la cena con degustazione vini dell’umbra Tenuta Lamborghini per far conoscere anche questa parte di storia. Domenica invece, alle 10.30 a Renazzo ci sarà l’inaugurazione della targa commemorativa sulla facciata della casa natale di Lamborghini, e a seguire, il grande raduno di auto del toro nella piazza renazzese intitolata a questo genio che si è fatto conoscere al mondo. Alle 14 lo spettacolo si sposterà poi a Cento quando le Lamborghini saranno in corso Guercino per aprire la terza domenica di sfilate del carnevale.

l.g.