Arrivano i Modà e i Coma-Cose Il Summer festival si arricchisce

Doppio colpo annunciato ieri dal Ferrara Summer Festival che continua a svelare i big che tra giugno e luglio saliranno sul palco di Piazza Trento Trieste. Entrambi direttamente da Sanremo e dai tanti successi inanellati, il 23 giugno arriveranno i Modà (foto) e il 29 giugno i Coma_Cose. I biglietti sono già in vendita. "Abbiamo creduto e investito tanto per portare i big della musica italiana a Ferrara. Siamo orgogliosi di lavorare tutti i giorni con sacrificio e dedizione per trasformare quelli che fino a qualche anno fa erano solo sogni – dice Fabio Marzola, produttore del Ferrara Summer Festival - Oggi il nostro festival rappresenta la realizzazione di un progetto che dall’ underground si è evoluta al mainstream". Il calendario vede dunque: Drusilla Foer il 22 giugno, Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Coma Cose il 29 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Guè il 15 luglio, Madame il 21 luglio.

Laura Guerra