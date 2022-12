Arrivano le telecamere nella strada ’violenta’

Arrivano le telecamere in via Teodoro Bonati, nel cuore del centro storico, al crocevia di luoghi che sono stati scenari di diversi fatti di cronaca avvenuti negli ultimi due anni, là dove si era alzata, più volte, le voci delle attività commerciali che insistono sulla strada e dei residenti anche delle vie adiacenti, per invocare garanzie di tutela e controlli. Un luogo dove la presenza delle forze dell’ordine e i controlli serrati, ha di fatto mostrato un cambiamento visibile e tangibile negli ultimi tempi, ma dove la situazione in alcuni casi, soprattutto di notte, di fronte a tafferugli e liti tra gli avventori, diffonde ancora preoccupazione.

Una via che adesso sarà ancora più controllata. Con un’ordinanza pubblicata in questi giorni sull’albo pretorio infatti, il sindaco Simone Saletti chiude oggi alla possibilità di parcheggiare in via Teodoro Bonati. L’ordinanza, indica espressamente l’istituzione di "divieto di sosta temporaneo in conseguenza dei lavori – si legge – di installazione di un sistema di videosorveglianza e il conseguente allestimento di area di cantiere". "Le telecamere sono state ordinate mesi fa – conferma il sindaco – ma arrivano a completare l’iter burocratico e amministrativo per poter essere collocate solo oggi. Fa parte di un piano triennale che riguarda il capoluogo e le frazioni per un investimento di circa 17 mila euro. In parte si vanno a rendere definitive anche alcune telecamere temporanee". Non è tutto. "Sono dieci le telecamere che stiamo istallando mano a mano che arrivano – spiega Saletti – utilizzano ponti radio già esistenti e si inseriscono in un piano di sicurezza. Sono state concordate, nella loro collocazione, con le autorità preposte, attraverso la collaborazione delle forze dell’ordine". Dici telecamere che chiuderanno altrettanti varchi e vanno ad aggiungersi alle esistenti, controllate da una centrale operativa e accessibili per essere acquisite dalle forze dell’ordine ogni volta che necessario.

Le telecamere in via Bonati erano state più volte richieste dagli esercenti e dai residenti. Bottiglie lanciate a terra, cassonetti divelti, ritrovamenti di fazzoletti sporchi di sangue, liti, risse, urla, sono stati più volte documentati e segnalati dai residenti e dagli esercenti. Qui poi, a seguito di recenti identificazioni e controlli le forze dell’ordine hanno materialmente accertato illeciti e passaggio di soggetti sospetti. Una strada dove la collocazione di telecamere di sicurezza a questo punto era più che mai attesa.

Claudia Fortini