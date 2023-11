Arrivano risorse per la ciclopedonale. Formignana-Tresigallo

Alla presenza dell’assessore regionale Igor Taruffi e dei sindaci dei nove Comuni del Basso Ferrarese, mercoledì 8 novembre in Castello a Ferrara, sede della Provincia, sono stati presentati i progetti finanziati nell’ambito della Strategia per le Aree interne e montane (STAMI). Un’articolata serie di interventi che verranno realizzati sui territori con lo scopo di garantire nuovo sviluppo e una valorizzazione dal punto di vista ambientale e turistico e, al contempo, ridurre le disuguaglianze (demografiche, sociali, economiche) nell’area del Basso Ferrarese, attraverso la strategia denominata ‘Fare Ponti’. Per quanto concerne il Comune di Tresignana, tramite risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), è stato finanziato il secondo stralcio del tratto ciclopedonale di collegamento tra le località di Tresigallo e Formignana. Il primo tratto, cofinanziato con fondi della Legge regionale 52018 è stato completato nella primavera scorsa; il secondo, che vedrà la luce, andrà a collegare l’incrocio di via Nevatica via per Tresigallo e terminerà alla rotonda di Via Matteotti, raccordandosi con i percorsi ciclopedonali esistenti che arrivano al centro cittadino e a Valpagliaro attraverso Final di Rero. La conclusione dell’opera e del 2° stralcio permetterà inoltre di collegare in sicurezza la località di Formignana all’asse ciclabile della sinistra Volano e alle infrastrutture di Metropoli di Paesaggio, offrendo una variante al traffico ciclistico che dalla Destra Po vuole raggiungere la Sinistra Volano. La lunghezza complessiva del tratto di 1.570 metri circa, per un importo complessivo 550.000 euro, di cui 50mila euro di cofinanziamento con risorse comunali.