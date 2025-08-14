Arrivano soldi dall’Europa

Con 9 progetti approvati su 30 per un valore di oltre 15 milioni di euro l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di proposte selezionate dalla Commissione europea nell’ambito del

programma Life Environment 2024, lo strumento dedicato al sostegno di iniziative nei settori ambiente, natura e clima. Su un totale di 236 candidature 58 erano quelle italiane, e delle idee progettuali finanziate quattro sono state presentate da Tinexta Innovation Hub, società del Gruppo Tinexta, specializzata nella consulenza strategica e finanziaria per le imprese. Tra le aziende finanziate c’è la Dismeco di Bologna, che ha ottenuto un contributo di 2 milioni per la gestione dei dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): saranno sviluppati nuovi modelli di vendita fisici e online per promuovere l’acquisto di elettrodomestici rigenerati, testando sul mercato 500 lavatrici rigenerate (in foto). Un contributo di 1,7 milioni è andato invece alla Guaresi di Bondeno (Ferrara) per un progetto in agricoltura che mira a ridurre le emissioni attraverso la realizzazione dei primi raccoglitori di pomodori ibridi al mondo.