"Arrivederci Ornella, con la tua grazia hai reso il mondo più bello"

Cara Ornella, scrivo queste righe non solo per te, che ora abiti la Luce, ma anche per chi ha avuto il privilegio di incrociare il tuo cammino. Lo faccio con la gratitudine di chi ha condiviso con te l’amore di una vita intera, la quotidianità e la grazia di un’esistenza illuminata dalla tua presenza. Da donna colta, sensibile, raffinata e intelligente qual eri, non hai mai ostentato nulla, eppure in ogni tuo gesto si manifestava un’eleganza naturale e innata, quella che non si può insegnare né imitare. Con il tuo parlare dolce e misurato, l’ascolto profondo senza giudizio, hai camminato nel mondo con rispetto e discrezione. Ma anche con tanta dedizione. Hai dedicato la tua vita a noi — a me prima di tutto, a nostro figlio Marcello e poi ai nostri splendidi nipoti che hanno portato una gioia immensa nella nostra vita. Chi ti ha incontrato, ha subito avvertito che in te c’era qualcosa di raro: un senso profondo della Bellezza, che non si ferma all’apparenza ma cerca l’armonia nascosta delle cose soprattutto i fiori: perché ciò che più di ogni altra cosa ha appagato il tuo senso estetico sono stati proprio i fiori e le piante. Hai sempre ricercato tutto ciò che non fosse banale e scontato: hai saputo scovare l’armonia dei colori e delle forme, la raffinatezza dell’inedito e del particolare, ma sempre con misura classica, sapendo scegliere con gusto unico in mezzo alle cose del passato, tra bancarelle e mercatini, quanto avrebbe reso accogliente la nostra casa e la nostra tavola per gli amici, dove ogni dettaglio sarebbe diventato una piccola opera d’arte. Insieme alla ricerca del Bello c’era quella del Bene: così anche la tua Fede era sincera, mai ostentata, ma radicata e viva. In ogni gesto, in ogni parola, c’era la tua fiducia in Dio, la tua preghiera costante: hai vissuto con spirito cristiano, trovando senso e forza anche nella prova. Ora che questo nostro breve e lungo viaggio è arrivato a termine, continui a vivere nei ricordi, nelle piccole cose che mi circondano e parlano di te, nella testimonianza e nell’affetto dei parenti e degli amici. Mi resta il dono immenso di averti avuto vicina. Grazie, perché con la tua luce e la tua grazia, hai fatto del mondo, e della mia vita, un posto più bello. Luciano