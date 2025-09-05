Arrosticini in contrada

Torna stasera uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno ferrarese: la sagra ’Arrosticini nel chiostro’, organizzata con passione e dedizione dalla contrada Rione San Paolo. L’evento si terrà fino a domenica e dal 12 al 14 settembre, nella splendida cornice del Chiostro Piccolo di San Paolo, situato in via Boccaleone 19, nel cuore della città.

"Abbiamo deciso di non organizzare spettacoli, né di chiamare band a suonare dal vivo perché volevamo fosse un’occasione per i cittadini di sfuggire al rumore della città" aggiunge il presidente della contrada Nicola Palazzo. Il protagonista assoluto sarà, naturalmente, l’arrosticino di pecora, preparato secondo la ricetta originale abruzzese, con carne proveniente direttamente dalla regione dove nasce la famosa ricetta: l’Abruzzo. Un’eccellenza gastronomica proposta nella sua versione più autentica, cotta alla brace e servita calda, fragrante e succulenta. Il menù della sagra non si limita agli arrosticini: sarà infatti ricco e variegato, pensato per soddisfare ogni palato. Si potranno gustare i piatti tipici della tradizione ferrarese, come i celebri cappellacci di zucca e i cappelletti in brodo, vere icone della cucina locale.

Non mancheranno inoltre proposte a base di carne di maiale, come la classica grigliata e piatti a base di carne ovina: oltre agli arrosticini, sarà possibile assaggiare hamburger di pecora e grigliate miste, tutti realizzati con ingredienti di altissima qualità e provenienti anche quelli dall’Abruzzo. Ad accompagnare le portate principali, diversi taglieri di salumi e formaggi selezionati, contorni di stagione, e un’ampia selezione di vini locali e birre artigianali.