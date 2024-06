Arrosticini nel chiostro da domani. Tutti a tavola col rione San Paolo

Tornano da domani sera, gli "Arrosticini nel chiostro", manifestazione culinaria organizzata dalla contrada Rione San Paolo, che animerà l’omonimo chiostro di via Boccaleone 19. "Un grande ringraziamento– ha spiegato Alessio Cuoghi della contrada – va a tutto il gruppo di volontari che si danno da fare, dimostrando la forza della contrada. Senza il volontariato puro di persone che si sacrificano non ci sarebbero questi eventi". "Qualsiasi iniziativa di contrada ha conseguenze su tutto il mondo del palio", ha commentato il presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti. I momenti conviviali che coinvolgono le famiglie e i bambini sono momenti importanti e attesi da tutta la comunità. Il Palio è aggregazione, socialità e integrazione. All’interno delle contrade si creano atmosfere e situazioni speciali, da cui nascono amicizie che vanno oltre ogni rivalità". "La sagra mantiene i punti fermi delle scorse edizioni: piatti tipici ferraresi come cappellacci e cappelletti, e soprattutto gli arrosticini di pecora originali abruzzesi – spiegano gli organizzatori – A questi, negli anni, si sono aggiunti tanti piatti di carne, in primis lo ‘scettro del porco’ e la ‘spada imperiale’. Quest’anno il menù presenta un’altra novità, una grigliata di carne ovina per i palati più golosi. La manifestazione si svolgerà nel rispetto di tutte le regole per la sicurezza degli ospiti e degli addetti ai lavori. Anche quest’anno la manifestazione vedrà due momenti di apertura, prima e dopo l’estate, in particolare: 14-16, 21-22-23, 28-29-30 giugno; 30-31 agosto e 1, 6-7-8 settembre. Gli orari di apertura sono: venerdì dalle 20 alle 23, sabato e domenica dalle 19.30 alle 23. "Il Rione San Paolo – sottolinea Cuoghi – ringrazia responsabili della manifestazione e volontari che con la loro passione e l’impegno rendono possibile questo appuntamento".

Lauro Casoni