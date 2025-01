Arslan racconta il genocidio armeno. La nuova edizione del suo romanzo

La scrittrice e autrice Antonia Arslan, insignita nel 2021 della cittadinanza onoraria, torna a Ferrara per presentare la ripubblicazione del suo romanzo ‘La masseria delle allodole’ (nuova edizione Bur - Rizzoli). La presentazione della ripubblicazione del libro si terrà giovedì alle 17.30 nella sala Arnoldo Foà al Ridotto del teatro Comunale. All’incontro col pubblico, insieme ad Antonia Arslan, ci sarà l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. Modera l’incontro Cristiano Bendin, caposervizio del Resto del Carlino di Ferrara.

"Ferrara si conferma ancora una volta città della cultura e della memoria, accogliendo con orgoglio Antonia Arslan, scrittrice e saggista italiana di origine armena amata e apprezzata a livello internazionale. Con i suoi scritti e la sua testimonianza, ha dato voce a una realtà che rischiava di essere dimenticata. La ristampa di ‘La masseria delle allodole’, infatti, non è solo un omaggio alla sua straordinaria e commovente opera, dedicata alla memoria del genocidio armeno, ma è anche un importante momento di riflessione sui valori di giustizia e riconciliazione. Invito tutti i cittadini a partecipare a questo evento", sottolinea il sindaco Alan Fabbri.

"Quattro anni fa il sindaco, a nome della città, le aveva conferito la cittadinanza onoraria, giovedì festeggeremo insieme la ristampa e i ventun anni dalla prima edizione di un romanzo essenziale, che rappresenta una pietra miliare della letteratura", aggiunge l’assessore Gulinelli. "Sono trascorsi 110 anni dalla tragedia che ha sterminato quasi due milioni di armeni da cui si è codificato, insieme alla ferocia nazista, nel diritto internazionale il reato di genocidio. Un’altra ricorrenza, che suona come un monito per il dovere che abbiamo nel non dimenticare mai, è l’uscita dopo vent’anni dalla sua prima pubblicazione del libro di Antonia Arslan ‘La masseria delle allodole’, un romanzo forte e toccante che riesce a trasformare la storia di una famiglia armena in un racconto toccante di sopravvivenza in libro di tragedia, ma anche di speranza. Sarà un’occasione unica per ascoltare direttamente dalla voce della scrittrice il racconto della genesi di questo libro straordinario, che continua a commuovere e ispirare così tanti lettori in tutto il mondo", conclude Gulinelli. L’ingresso all’incontro di giovedì è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.