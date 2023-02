Art e ciocc, sul Listone c’è la festa del cioccolato

E nove: tante sono le edizioni di ’Art & ciocc’, il tour dei cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che vede il sostegno di Ascom Confcommercio Ferrara e il patrocinio del Comune. Fino a domenica 19 febbraio saranno aperti in Piazza Trento e Trieste gli stand dei maestri cioccolatieri che proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria: praline, cremini, tartufi, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo insomma ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, quella ovviamente più golosa. Il taglio del nastro ieri con Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Confcommercio, con l’assessore Angela Travagli oltre a Roberto Donolato patron dell’organizzazione. Con loro una ’pattuglia’ di ristoratori Fipe che propongono in questa settimana un menù di San Valentino dedicato alle dolci specialità estensi. "Un evento tradizionale che dà l’avvio agli appuntamenti primaverili sul Listone in collaborazione tra pubblico e privato e che valorizza il centro storico in una settimana che vede anche la riapertura dei Diamanti con la mostra sul Rinascimento a Ferrara". ha puntualizzato Travagli. "Un modo per promuovere in modo coordinato l’intera filiera dell’accoglienza al commercio, dal turismo, alla ristorazione valorizzando da un lato le specialità del cioccolato artigianale e dall’altro la tradizione locale attraverso la passione e la professionalità dei nostri operatori sul territorio" ha commentato Musacci. Ecco dove gustare le proposte di San Valentino nei ristoranti associati Fipe: Antico Giardino - via C.Martelli, 28 - Ravalle; Antica Trattoria da Max - piazza della Repubblica, 14; Bisboccio - piazza Cortevecchia, 49; Brododigò - via Saraceno, 19; Ca’ d’ Frara - via del Gambero, 4; Ciro’s - via Garibaldi, 76; Il Ciclone - via Saraceno 36; Le Due Comari - piazza Sacrati; Leon d’Oro Pasticceria (aperitivo di S. Valentino)- piazza Cattedrale; Leon D’Oro Ristorante - via Cortevecchia,4; Pizzeria Adelardi - via degli Adelardi, 27; Pizzeria Mordi e Fuggi - via Boccacanale di S.Stefano 10A; Quel Fantastico Giovedì - via Castelnuovo, 9; Trattoria da Noemi - via Ragno, 31.