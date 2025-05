Art Kane, esplorazioni sonore nella cornice di una fotografia

Musica e fotografia si fondono in un concerto gratuito in sala Estense. L’evento oggi, alle 21, nella Sala Estense di Ferrara cornice di Art Kane – What The Pictures Sound Like. Esplorazioni sonore delle leggendarie fotografie di Art Kane.

Un concerto gratuito che fonde musica e le celebri fotografie dell’artista in mostra fino all’8 giugno prossimo in Castello Estense a Ferrara. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Teatro Comunale in collaborazione con Ferrara arte e il servizio Musei d’arte del Comune, vedrà esibirsi sul palco Reeves Gabrels (chitarra), noto per la sua collaborazione con David Bowie, The Cure e Tin Machine, Jonathan Kane (batteria) degli Swans, La Monte Young e February, e Fabio Lannino (basso) dell’Orchestra Jazz Siciliana e Gods and Monsters. What The Pictures Sound Like è un incontro tra tre straordinari musicisti che interpretano e re-immaginano la musica degli artisti ritratti da Art Kane. Durante la performance, le fotografie verranno proiettate sullo sfondo. Gabrels, Kane e Lannino sono rinomati a livello globale per la loro abilità nell’improvvisazione. Le canzoni diventano spunti per l’esplorazione musicale, creando un’esperienza immersiva visiva e sonora che spazia dai Rolling Stones a Duke Ellington, dai Doors a Charles Mingus, da Aretha Franklin a Janis Joplin, da Bob Dylan ai Beatles e oltre.

Reeves Gabrels, leggendario chitarrista, si è affermato come uno dei più significativi “maghi” della chitarra elettrica dai tempi di Jimi Hendrix, in particolare durante i suoi 13 anni con David Bowie ("tra tutti i chitarristi con cui ho lavorato, è il più dotato musicalmente" disse di lui il Duca Bianco) e i Tin Machine. Dal 2012 membro dei The Cure, Gabrels ha contribuito all’ultimo album della band, “Songs of a Lost World” (2024), attualmente in cima alle classifiche rock mondiali. Alla batteria, il vulcanico Jonathan Kane, figlio di Art Kane e leggenda della scena musicale newyorkese, è cofondatore dei pionieri post-punk/no wave Swans, forza ritmica del gruppo Forever Bad Blues Band di La Monte Young, dell’Orchestra of 100 Electric Guitars di Rhys Chatham, e leader del suo progetto trance/blues Jonathan Kane’s February.

Durante il concerto, Jonathan Kane condividerà anche retroscena delle fotografie più celebri di suo padre. Al basso, il potentissimo Fabio Lannino, proveniente da Palermo, Sicilia, ha dato energia e profondità a band di spicco nel rock, nel jazz e nella musica sperimentale a livello internazionale. Nel corso della sua carriera, il fotografo Art Kane ha creato immagini iconiche di superstar della musica come The Who, The Rolling Stones, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jim Morrison e The Doors, Janis Joplin, Sonny and Cher, Cream, Frank Zappa and The Mothers of Invention, Whitney Houston, Bob Dylan, e la celeberrima “Harlem 1958”.