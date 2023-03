Arte contemporanea Oggi alla Bassani

E’ in calendario per oggi alle 17 l’ultimo dei tre appuntamenti alla scoperta dell’arte contemporanea alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco). A condurre anche questa terza lezione sarà il pittore Alfredo Pini. Il ciclo di incontri è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Olympia Morata. La partecipazione all’incontro è gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532-797414 o scrivendo a [email protected]

Artista figurativo, il suo stile è caratterizzato da pennellate veloci ed espressive, che catturano il movimento e la vivacità dei suoi soggetti.