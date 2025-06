Arte della gioia, in primo piano il club maestre

Quarto appuntamento con il Book club ’Maestre’. L’iniziativa nasce da un’idea di Carolina Capria, la quale, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro ’Maestre. Disobbedire e ascoltare se stesse grazie a cinque scrittrici’, ha proposto di ampliare il raggio d’azione del suo bookclub, che dal 2019 si svolge in sede a Milano e online.

Carolina Capria è conosciuta anche per il suo profilo social @lhascrittounafemmina, in cui si occupa di letteratura scritta da donne e di questioni di genere. L’incontro sarà condotto da Alice Buratto e Alessandra Frenza. Discuteremo del libro ’L’arte della gioia’ di Goliarda Sapienza. Chi partecipa agli incontri è invitato a leggere in autonomia il libro.

L’evento oggi, dalle 18,30 alle 20, nella Biblioteca Popolare Giardino. Viale Cavour 185 ai piedi del Grattacielo. Informazioni ed iscrizioni obbligatorie info@bibliotecapopgiardino.it.