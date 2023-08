Arte di strada protagonista con la Fiera portuense

"Tracce, di musica e parole" torna all’Antica Fiera di Portomaggiore, in programma dal 16 al 19 settembre compresi, con la seconda edizione per celebrare ancora una volta l’arte di strada. Anche quest’anno tantissime performance artistiche trasformeranno il paese e le sue vie in un animato e colorato palcoscenico a cielo aperto: musicisti, cantastorie, giocolieri, trampolieri e tanti altri artisti provenienti da tutta la regione si esibiranno nei nove punti spettacolo dell’Antica Fiera. Per quattro giorni sarà possibile immergersi nella magica atmosfera che gli oltre cento artisti partecipanti esprimeranno tra musica, spettacoli e raffinate performance, dal primo pomeriggio fino a tarda notte.

La novità di questa edizione sarà un’area "Kids", allestita sul sagrato della chiesa, dedicata a bambine e bambini, con giocolieri, burattinai e laboratori didattici. L’Antica Fiera di Portomaggiore ha quasi seicento anni, è l’istituzione più antica del nostro territorio: un evento che, da più di cinque secoli, richiama migliaia di visitatori, desiderosi di celebrare questa tradizione dedicata alle innovazioni agricole, al buon cibo, al divertimento e, soprattutto, al nostro territorio. La prima attestazione della fiera portuense risale al Quattrocento: è infatti in data 12 agosto 1424 che la marchesa Parisina Malatesta, moglie di Nicolò II D’Este, redasse un invito diretto ai suoi fattori a non recarsi alla festa di Portomaggiore, per scongiurare il rischio di contagio della peste che allora aveva colpito Ferrara. Evidentemente, l’invito si basava sul fondato timore di una possibile espansione del contagio, a causa dell’alta concentrazione di persone che si prevedeva dovessero raggiungere Portomaggiore in occasione della sagra del 15 agosto.