Arte diffusa, la creatività è servita tra i tavoli

Sarà inaugurata nei prossimi giorni ’Arte diffusa’, così si intitola l’iniziativa che permetterà agli artisti emergenti della città di far conoscere le proprie opere in contesti frequentati e popolati dalle persone. Un progetto interessante che debutterà quest’anno in alcuni locali del centro storico, anche per evidenziare come l’arte contemporanea possa coesistere e magari andare a braccetto con le bellezze del passato. Lo ha affermato anche l’assessore comunale del Commercio Francesco Carità nella conferenza che si è svolta ieri mattina nella Sala degli Arazzim, nella residenza municipale. "L’obiettivo – spiega infatti l’assessore e Carità – è proprio quello di avere una comunicazione diretta con i cittadini e con i turisti, unendo il lato commerciale e culturale della nostra città. A Ferrara spesso si entra in locali molto belli sia esternamente che internamente, dunque l’idea di elogiare anche la nuova arte è per me una grande idea". Pensiero condiviso anche da Davide Urban (direttore dell’associazione di categoria dei commercianti Confcommercio-Ascom), che ha poi specificato come il suo contributo proseguirà anche nel futuro. "Sono appena rientrato da un viaggio a Birmingham – le sue parole – e ho potuto osservare come ci fosse una forte integrazione fra cultura e commercio. C’è una forte entità commerciale e storica mescolata a quelle piccole realtà dove l’elemento dell’offerta si unisce a un aspetto culturale. È una missione che tutta l’Europa sta cercando di completare e quindi sono molto contento di poter dare il mio sostegno a un progetto così che si realizza anche nella nostra città, con la certezza che sarà solo un inizio". Per le questioni più legate all’iniziativa, ci ha pensato Marco Forlani (titolare Eno10) a offrire una spiegazione più dettagliata: "Oltre a me, ci saranno altri tre locali (Retrovino, Bar 4s e Ferrara Store) che allestiranno una piccola mostra temporanea a partire dal 1 maggio fino al 3 giugno. Sarà possibile ammirare i quadri di alcuni degli artisti emergenti della nostra città, che saranno disposti in maniera casuale nei quattro locali partecipanti". Le esposizioni saranno visitabili negli orari di apertura di quest’ultimi. "Non abbiamo pensato di eseguire nessun ricambio –riprende – , dunque i quadri che verranno esposti rimarranno nello stesso luogo per tutta la durata del mese. Concludo ringraziando il Comune di Ferrara, gli artisti ma soprattutto l’associazione Avis: come noi cerchiamo di donare l’arte alla città, loro donano il sangue alle persone che più ne hanno bisogno. Ci tenevo dunque a nominare anche loro e a ringraziarli del loro supporto in questo progetto". Infine c’è stata la possibilità di sentire le prime sensazioni di alcuni degli artisti coinvolti nell’iniziativa, come Alessandra Russo, Matteo Venturini e Monica Malacarne. Poche parole, ma tanta soddisfazione nel poter finalmente ricevere l’attenzione giusta, celebrando le proprie opere e, con un pizzico di fortuna, venderle ai più appassionati.