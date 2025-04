Arte e cibo Made in Italy, sfida per gli studenti. Esposte le opere degli alunni del Dosso Dossi

Arte e cibo Made in Italy sono un connubio inconsueto, fulcro del concorso riservato per il 2025 da Campagna Amica degli Artisti. L’appuntamento oggi, alle 11.30, al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Montebello 43 e vedrà la premiazione dei vincitori dell’edizione numero 12 di questa iniziativa messa in campo da Coldiretti Donne e Campagna Amica e che ha convolto l’istituto d’Arte Dosso Dossi, con alcune classi che dopo un primo momento in aula nel corso del quale Coldiretti ha presentato e motivato il tema di quest’anno (Il cibo più copiato nel mondo… quello italiano, una vera eccellenza) hanno poi elaborato i concetti traducendoli in componimenti artistici. Le opere saranno esposte nel Mercato Coperto da oggi e fino a tutto il mese di maggio. Visite nelle giornate di apertura del mercato martedì, giovedì e sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30.