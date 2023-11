Arte e diplomazia alla corte di Alessandro d’Este. Con ’Rifar Ferrara in Roma’

Ripercorre vicende di ‘Arte e diplomazia alla corte di Alessandro d’Este’ il libro di Lara Scanu “Rifar Ferrara in Roma” che lunedì 6 novembre 2023, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogheranno con l’autrice Francesca Cappelletti (Direttrice della Galleria Borghese di Roma), Alessandro Ippoliti (Università degli Studi di Ferrara), Gianluca Forgione (Università degli Studi di Ferrara) e Cecilia Vicentini (Università Telematica eCampus, direttore della collana “Imago Memoriae”), con moderazione di Marialucia Menegatti (Ferrariae Decus). L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.