Arte e follia alla Bassani. Salvador Dalì e il fuoco creativo

Sarà dedicato a ‘Salvador Dalì e il fuoco della creazione’ il secondo appuntamento (oggi alle 17) del ciclo di lezioni monografiche su ‘Arte e follia’ a cura di Maurizio Ganzaroli, alla biblioteca Bassani di via Grosoli 42. Il ciclo di lezioni monografiche guiderà in un affascinante percorso alla scoperta delle vite di artisti che hanno prodotto tra le più intense opere d’arte tra Ottocento e Novecento. Dalì era da sempre inseguito dal fuoco della creazione: un essere consumato dalla passione per la sua amata Gala che trovò il fuoco reale alla fine dei suoi giorni.