Arte e fotografia in una mostra

Letteratura, fotografia, arte si incontrano domenica, alle 17, al Museo archeologico ‘Guerrino Ferraresi’ di Stellata in occasione di "Il sentimento della provincia. Ricordando Gianni Celati e Luigi Ghirri". Nel contesto della mostra fotografica di Stefano Tassi, "Tra la Bassa e la Luna - fotografia anemica" propongono un omaggio a due grandi figure e tra loro grandi amici. Il sentimento della provincia, che dà il titolo all’incontro, vuole rappresentare il punto di vista con cui Gianni Celati e Luigi Ghirri guardavano al territorio, in particolare quello della Bassa pianura padana, a cui li legavano parentele e amicizie, ma anche un’attrazione per questi spazi inintellegibili, apparentemente inesplorati e completamente diversi dagli spazi metropolitani. Ci saranno Davide Bregola scrittore e consulente editoriale che vive a Mantova.

Ha pubblicato vari saggi e romanzi per diverse case editrici. Nel 2017 è stato Finalista al Premio Chiara con il libro La vita segreta dei mammut in Pianura Padana (Avagliano). Collabora con le pagine culturali di diversi quotidiani nazionali e testate online, in cui si è occupato spesso della scrittura di Gianni Celati. Paolo Simonazzi che vive e lavora a Reggio Emilia. Lo stile delle sue fotografie è narrativo, con una visione che va, nei progetti sviluppati nella sua area di origine, dall’affezione alla dissacrazione, e il limite tra reale e surreale è talvolta sfumato. Ha tenuto numerose mostre in Italia e all’estero. Ha pubblicato cataloghi e alcune delle sue fotografie sono conservate in importanti collezioni. Luigi Ghirri è tra i suoi principali punti di riferimento. Ha collaborato in diverse occasioni con Gianni Celati e preso parte ad alcuni documentari. Autori che, per diversi motivi, hanno dato tanto all’immaginario: lo scrittore Gianni Celati (1937-2022) e il fotografo Luigi Ghirri (1943-1992). Il legame con Celati, di cui commemora un anno dalla scomparsa, è anche dovuto alle origini bondenesi del padre, ricordate nelle sue narrazioni.

Claudia Fortini