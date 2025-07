Arte e manager, due mondi a confronto

Manager ospiti a Ferrara tra arte di strada, musica e cultura: il Ferrara Buskers Festival in collaborazione con Confcommercio apre al dialogo con il mondo del Management. Sabato, nella suggestiva cornice di Palazzo dei Diamanti (Sala Rossetti, alle 10), si terrà l’evento-seminario “La strada è bellissima. Strategie e sfide del management: tra musica, arte e cultura”, promosso dal Ferrara Buskers Festival, in collaborazione con Confcommercio Ferrara che ospita l’evento.

Un incontro pensato per aprire un dialogo tra il mondo manageriale e quello artistico del nostro territorio, valorizzando competenze trasversali, capacità di innovazione e l’importanza della contaminazione tra ambiti diversi. Apriranno i lavori i saluti istituzionali di Cristina Mezzanotte, presidente di Manager Italia Emilia-Romagna, seguiti dal benvenuto di Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara.

Protagonista del primo intervento sarà Rebecca Bottoni (foto), presidente del Ferrara Buskers Festival, che ne racconterà l’evoluzione - quest’anno l’evento giunge alla sua 38ª edizione - e cosa significa essere un busker, un artista di strada, capace di trasformare lo spazio urbano in un palcoscenico aperto. Un viaggio tra creatività, libertà espressiva e costruzione di comunità per questo festival che è la prima iniziativa nel panorama internazionale dedicata a musicisti e artisti di strada provenienti da tutto il mondo.

Il cuore dell’incontro sarà un dialogo a due voci tra Massimiliano Tracchi, manager esperto di processi aziendali e innovazione digitale, e Maurizio Matrone, scrittore e storyteller per le imprese. Un confronto dinamico e aperto, per esplorare le connessioni tra la figura del manager e quella dell’artista di strada, due mondi che sembrano diversi ma hanno molto in comune.