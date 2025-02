Arte e note alla corte degli estensi. Viaggio tra Ortolano e Mazzolino

Oggi alle 17, alla pinacoteca nazionale, si terrà l’ultima delle conversazioni a due voci sulla pittura e la musica ai tempi di Alfonso I d’Este con la storica dell’arte Maria Lucia Menegatti e il musicologo Nicola Badolato. Il ciclo, organizzato dalla pinacoteca in collaborazione con Associazione Bal’danza e Ferrariae Decus, si è proposto di scandagliare la produzione artistica e musicale della Ferrara del primo Cinquecento. In occasione della mostra ‘Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’, giunta ormai al capolinea, la pinacoteca nazionale apre le sale del Cinquecento alla curiosità di chi vuole scoprire quali erano gli stimoli, le riflessioni, le modalità con cui gli artisti vissuti al tempo di Alfonso I d’Este facevano arte, musica e cultura in genere. Punto di convergenza e diffusione di modelli artistici che, nel primo Cinquecento, seppero fondere il classicismo di Perugino con la rivoluzione pittorica operata da Giorgione e Tiziano a Venezia, e la pittura di Michelangelo e Raffaello a Roma, la corte estense è stata anche un laboratorio di forme e stili musicali. In questo quarto appuntamento, dal titolo ‘La compostezza di Ortolano e la pluralità di Mazzolino. Grandezze e trionfi della musica di corte estense’, la storica dell’arte evidenzierà differenze di stile di due autori apparentemente distanti tra di loro come Ortolano e Mazzolino mentre il musicologo proporrà temi musicali riferibili a quel tipo di pittura e caratteristici della corte estense.