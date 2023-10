Arte e provocazione. Mapplethorpe, salta la mostra ai Diamanti. Vespaio per il titolo

Franchella

"Crede mihi, non est mentula quod digitus" scriveva il poeta latino Marziale nei suoi Epigrammi, distinguendo il dito da altre parti del corpo. Per una corretta traduzione, si faccia come gli studenti delle superiori: si cerchi su internet. Qui, il punto è un altro: richiamare l’attenzione sul membro maschile. Sì, perché a discapito di quanto suggerisce la storia dell’arte, l’organo genitale sul banco degli imputati è decisamente uno strumento che divide le masse.

È proprio quanto successo nella vicenda Sgarbi-Mapplethorpe, fotografo statunitense, celebre per i suoi ritratti e studi di nudi, spesso maschili e di stampo omoerotico ("cominciò dunque – scrive la Treccani – a ritrarre artisti, compositori, ma anche star del cinema pornografico e appartenenti alla comunità omosessuale"). Ebbene – come annunciato qualche settimana fa alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini dal presidente di Ferrara Arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, dal sindaco Alan Fabbri e dall’assessore alla cultura Marco Gulinelli – Robert Mapplethorpe, insieme al ferrarese Filippo de Pisis, sarebbe stato al centro di una mostra che si sarebbe inaugurata il 23 marzo 2024 a Palazzo dei Diamanti. Un’esposizione dal titolo a dir poco schietto e – non ce ne voglia il poeta latino – molto marzialiano: ‘Fiori e ca**i’. Il condizionale è d’obbligo e, a dirla tutta, ormai passato. È di ieri, infatti, la notizia che la mostra non solo non avrà questo titolo, ma proprio non si farà. Poco conta il tentativo in extremis da parte dell’amministrazione ferrarese, che dopo le prime polemiche, aveva inserito in un comunicato la possibilità di titolare la mostra ‘Filippo de Pisis e Robert Mapplethorpe, tra grazia e dannazione’. Una perifrasi, in buona sostanza, di ‘Fiori e ca**i’ e, allo stesso tempo, un richiamo a due dimensioni fortemente umane e classiche: l’apollineo e il dionisiaco. "Un titolo – si legge nella nota – ancora in fase di definizione, che è stato scelto dopo che l’iniziale proposta di Sgarbi prevedeva un acceso riferimento agli attributi maschili, che lo storico dell’arte ha voluto lanciare ‘per riscattare ciò che è rimasto nell’oscurità e nel nascondimento’". Nulla è valso per rimediare alla totale chiusura da parte della Robert Mapplethorpe Foundation e del suo direttore Joree Adilman. Da New York, nessuna autorizzazione: a Ferrara, nessuna mostra. Sgarbi & Co. non possono che rinunciare a quella che sarebbe stata un’occasione, certo, per Ferrara, ma anche per le opere di Mapplethorpe, che avrebbero finalmente incontrato il loro alter ego pittorico: Filippo de Pisis. Intanto, Marziale ci guarda dall’alto, forse sbigottito.