Arte e sculture tra i bambù

Nasce una collaborazione tra Kida organic forest, azienda agricola ecosostenibile che si trova tra Pontegradella e via Carretti, e lo scultore Enrico Menegatti.

Nei giorni scorsi sono state posizionate cinque sculture ai margini del bosco dì bambù nato tra il 2020 e il 2021 che prevede di arrivare in pochi anni ad avere oltre 180.000 piante. Enrico Menegatti genera le sue sculture, prevalentemente animali, raccogliendo i materiali che arrivano dopo le mareggiate sulla spiaggia di Volano. Ogni scultura viene costruita esclusivamente con i materiali raccolti. Attualmente sono posizionati due cervi, una foca, un maiale e un facocero. Nell’arco dei prossimi due anni si prevede di avere tra trenta e quaranta sculture per dare vita ad un vero e proprio museo all’aria aperta di materiale legnoso raccolto ridandogli vita attraverso l’estro di Menegatti. "È una soddisfazione immensa – dichiara Paolo Bruschi, presidente di Kida organic forest – aver siglato l’accordo con Enrico che conosco fin da quando frequentavamo le scuole elementari di Codigoro. Lo considero un uomo di grande talento promotore di una forma d’arte unica difficile da catalogare con una visione etica straordinaria. Non si è mai abbattuto quando in varie occasioni venivano bruciate da ignoti le sue opere sulla spiaggia di Volano".