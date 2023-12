Arte e spiritualità. Viaggio nei presepi tra la Natività in serra e quella con il Castello

L’arte e la tradizione del presepe incantano le feste. In questo periodo dell’anno, oltre a quelli posizionati nelle varie parrocchie della città, spiccano anche quelli allestiti nei paesi di provincia. Nella serra della Floricoltura dei fratelli Quarella, a Gualdo del Comune di Voghiera, un presepe realizzato in otto giorni con uno scrupoloso lavoro di Cristina Quarella, come spiega la sorella Laura: "Un sapiente lavoro che lei porta avanti per oltre 20 anni, le piace particolarmente e cura ogni dettaglio, cambiando i contesti e paesaggi. La curiosità di quest’anno è il riferimento ad alcune figure del paese, inerendo anche attrezzature agricole. Una tradizione che ci piace riproporre ogni anno". A pochi chilometri un’altra storica tradizione.

Si tratta del presepe che la famiglia Serafini porta avanti da oltre vent’anni all’agriturismo ‘La Strozza’ in località Gualdo. I fratelli Marcello e Matteo Serafini con la mamma Lorena Visentini, hanno dedicato all’opera una settimana di lavoro: "Ogni anno cerchiamo di disporlo in maniera diversa, aggiungendo figure nuove, oltre a nuovi meccanismi, quest’anno l’accessione la regoliamo con un apposito programma su un tablet". Scene di vita contadina, tra sali e scendi studiati con cura valorizzati dalle luci posizionate sapientemente. Dal lontano 1992, invece, a Pontelagoscuro nel periodo natalizio è possibile visitare al centro di Promozione Sociale Quadrifoglio, il grande presepe artistico-meccanico.

È composto da una cinquantina di figure mobili, dotate di 35 meccanismi creati uno ad uno dall’inesauribile ingegno artistico di Giancarlo Tassinari, che ha assunto la piena responsabilità del Presepe costruito negli anni passati dai volontari del Centro Quadrifoglio. Al centro della scena si erge maestoso il Castello Estense, che domina dall’alto alcuni edifici dell’antico borgo di Pontelagoscuro, la via Coperta e l’acquedotto, curati nei minimi particolari, attorniati da lavoratori che richiamano gli antichi mestieri, dalla lavandaia, all’arrotino, il calzolaio, la massaia ed il pescatore. L’alternarsi delle ore fa scoprire, con splendidi giochi di luce, scorci sempre nuovi e panorami abbelliti da una nevicata e lo scorcio di un ruscello, dove l’acqua scorre copiosa.

Spostandosi a Quartesana, qui la tradizione del presepe è viva da oltre 40 anni nella parrocchia, ma da circa venti nell’attuale posizione, con l’accessione tramite un pulsante, meccanizzato e con il cambio della luce che fa vivere l’alba fino al tramonto e poi la notte. Il parroco don Vittorio Serafini conserva con orgoglio i riconoscimenti ricevuti proprio dai passati concorsi de il Resto del Carlino. A Ferrara, invece, caratteristici e con ricercato richiamo alla storia della natività si possono ammirare, tra le altre nelle navate interne delle due chiese di ‘San Francesco’ in via Savonarola e ‘Sacra Famiglia’ in via Bologna.