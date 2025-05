Arte e tradizioni dalla campagna. San Sebastiano, icona di un mondo

"Arte e tradizione dalla campagna ferrarese". Il motto scelto dal Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese (Maf), rende l’idea della mostra che verrà presentata oggi, alle 16, e che si potrà visitare fino al 21 di settembre. Un’esposizione curata da Lucio Scardino e dedicata a San Sebastiano, figura agiografica connessa al mondo rurale ferrarese, ma anche all’essenza degli artisti, che si identificano col "santo frecciato" in veri e propri autoritratti.

Il titolo della mostra ‘San Sebastiano a San Bartolomeo’ dichiara anche la location: si tiene nelle sale del Maf, a San Bartolomeo in Bosco (via Imperiale 263). Il curatore ha deciso di esporre opere, anche inedite, di 20 artisti, "che – scrive in catalogo Gian Paolo Borghi (consulente scientifico Maf) – hanno condotto un loro autonomo percorso approdando a risultati di rilevante efficacia, a dimostrazione dell’attualità di questo Santo".

Il santo era molto venerato in città e nel contado estense, tant’è che molti sono gli artisti che l’hanno dipinto, da Cosimo Tura a Garofalo, da Lorenzo Costa all’Ortolano. Diverse sono le motivazioni, ma su tutte va ricordata la peste. Lo ricorda Borghi: "Nella tradizione, rurale e urbana, San Sebastiano era spesso accostato a San Rocco (16 agosto), in quanto entrambi invocati a protezione dalla peste".

Non solo a Ferrara: per esempio, forse il San Sebastiano più celeberrimo è quello dipinto da Antonello da Messina per la confraternita di San Rocco, a Venezia (ora a Dresda), e che faceva parte di un trittico in cui figuravano un San Rocco e un San Cristoforo. Nella mostra curata da Scardino il santo frecciato è l’unico protagonista: "è quello più rappresentato dagli artisti – scrive il curatore – e nel XXI secolo essi lo raffigurano ancora, in una sorta di transfert, identificandosi spesso in lui e i dardi che ne colpiscono il corpo diventano simboli dell’incomprensione, del distacco ingiustificato, della derisione che si frappone fra gli artefici e il pubblico che osserva le loro opere".

Sono esposte opere di Mirella Guidetti Giacomelli, Gianni Cestari, Remo Brindisi, Paolo Baratella, Amir Sharipfour o Marcello Carrà.

Francesco Franchella