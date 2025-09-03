Arte, musica e cultura. È già fiera

L’8 settembre la città celebra la Madonna dell’Olmo, aprendo la strada alla 441ª Fiera di Cento dall’11 al 14 settembre. Quattro giorni di spettacoli, cultura, musica dal vivo, sport, talk, attività per famiglie, sostenibilità e stand. "Dall’11 al 14 settembre Cento sarà fiera" – dichiara il sindaco Edoardo Accorsi – "un’edizione rinnovata che anima la città con arte, musica e cultura". L’assessore al Commercio e Attività Produttive Filippo Taddia aggiunge: "Ogni angolo sarà occasione di scoperta ed emozione. Con lo slogan Cuore della Città, il 2025 promette esperienze uniche per tutti".

Dall’11 settembre in piazza alle 18 aprirà le porte il Villaggio delle Imprese, con le sue oltre 25 aziende artigianali del territorio. Ospite d’onore Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, che all’interno dell’Area Meeting sotto il doppio portico della Piazza sarà protagonista del talk dal titolo "Patto per un Nuovo Sviluppo del Territorio" Focus sull’economia e sullo sviluppo imprenditoriale nell’Alto ferrarese, primo di una serie di eventi per imprese e non solo che animeranno il Villaggio da giovedì a domenica. L‘inaugurazione ufficiale, in programma l‘11 settembre alle 20 con la Banda e alle 20.30, ci sarà la cerimonia del Premio Guercino d‘Oro, guidata da Chiara Buratti: premi a Elena Alberti, Amministratore Delegato e CFO di Penske Automotive Italy, inserita da Forbes e Fortune tra le donne più influenti in Italia; Rita Querzè, giornalista del Corriere della Sera, testimone appassionata delle trasformazioni del territorio; Silvano "Piero" Rovigatti, storico Maestro di Ju-Jitsu, arte marziale che ha formato generazioni di atleti azzurri e infine Sergio Cassani, presidente Avis centese, per il suo profondo impegno sociale e culturale. Alle 21.30 con lo spettacolo dal vivo di Lundini & I Vazzanikki. Il programma artistico vedrà il 12 settembre l‘irriverenza di FacceStamagia e il 13 la comicità digitale di Turbopaolo. Il 14 settembre ci sarà la 19ª Gara della Tagliatella d’Oro, alle 20 chiacchiere e risate con il comico Vito che sarà uno dei protagonisti della prossima stagione teatrale poi alle 21.30 spazio al grande Cento Carnevale d‘Europa con la spumeggiante presentazione dei bozzetti dei carri 2026, un momento dove assaporare l‘energia del carnevale firmato Manservisi e scoprire gli spettacoli delle 5 associazioni carnevalesche per iniziare a raccontare ciò che si vedrà a febbraio 2026. La Fiera è anche ‘arte e passione sportiva. Sabato 13 e domenica 14 settembre, i visitatori potranno entrare gratuitamente nei Musei di Cento, dalla Civica Pinacoteca il Guercino alla Chiesa di San Lorenzo e ci saranno diverse iniziative didattiche. L‘8 settembre la Benedetto XIV Sella Cento presenterà i giocatori della stagione 2025/26, mentre il giorno prima toccherà al settore giovanile e la prima squadra della Centese Calcio e il 13 settembre la Guercino Calcio Asd. Sul palco e negli stand anche le altre scuole di varie discipline sportive e le associazioni. La Fiera alza lo sguardo verso la sostenibilità. In via Matteotti Il Bosco Integrale allestirà l’Albero della Comunità, simbolo della crescita collettiva, invitando grandi e piccoli a passare per arricchirlo con la propria foglia, mentre MeLa Mercato (Mercato Locale Contadino) creerà una "strada verde" con prodotti a km zero e antichi mestieri. L‘inclusione è il cuore pulsante dell‘evento: la Sala da Tè Solidale offrirà serate musicali e un evento ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, e parteciperà alla conferenza "Cento Città Blu – Autism Friendly". La Fondazione Anffas "Coccinella Gialla" sarà presente con il Food Truck della "Frolleria", un progetto di inclusione lavorativa per persone con disabilità. La Fondazione Zanandrea racconterà l’autonomia e la creatività dei giovani con attività interattive e l’esposizione di manufatti artigianali.

Laura Guerra