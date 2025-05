Arte, musica e monumenti: ecco tutti gli appuntamenti

Guardiamo nel dettaglio il programma della giornata, che si terrà martedì 13 maggio a partire dalle 10.30 al ridotto del teatro Abbado. Il panel di apertura, Cultura e lavoro: un incontro tra istituzioni, moderato da Cristiano Bendin, responsabile della redazione di Ferrara de Il Resto del Carlino, prevederà gli interventi istituzionali di Marco Gulinelli, assessore alla Cultura Comune di Ferrara, Michele Placido, presidente Fondazione Teatro Comunale, di Guido Ottolenghi, presidente del Meis e Davide Urban, direttore generale di Ascom.

A seguire, attorno alle 11.30, il meeting Competenze del futuro: formare i professionisti della cultura, analizzerà come le Hr e la formazione stanno plasmando il lavoro culturale del domani. Saranno previsti gli interventi, di Antonio Scuderi, Ceo Capitale Cultura, Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, Massimiliano Zane (progettista culturale e consulente in economia della Cultura) e Francesco Casarin, direttore del master in management dei beni e delle attività culturali a Ca Foscari.

Un’ora più tardi, si terrà il terzo incontro dal titolo Cultura e innovazione: sostenere l’evoluzione, che si concentrerà sull’innovazione come leva per la crescita e il rinnovamento della cultura, insieme agli interventi di Lorenzo Balbi, direttore del Museo d’Arte Moderna di Bologna e Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense, ci saranno Stefano Bertuzzi co-fondatore di Ithalia, l’avvocato Marco De Nunzio, il presidente di Ferrara Tua Luca Cimarelli e Jonny Costantino.

Dopo il light lunch, alle 14.30 si riprende con l’ultimo appuntamento di giornata, Welfare culturale: strategie per un futuro equo, sostenibile e inclusivo, sarà dedicato ai nuovi modelli per affrontare le sfide dell’inclusività e della sostenibilità. Presenti tra i relatori, Massimo Maggio, head Fine Art Department di Wide Group, Eduardo Gugliotta, responsabile servizio gestione fondi speciali Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Irene Sanesi, economista della cultura.