Arte, sapori e un fiume di note. Le tre giornate della creatività

Tre giorni di musica, arte e sapori per celebrare la creatività che anima il territorio. È questo l’obiettivo del Funtana Festival, organizzato da comitato La Funtana con il patrocinio del Comune, in collaborazione con Ngl Events e Comacchio Music Lab, che si terrà dal primo al 3 maggio in via Monte San Michele a Lido degli Scacchi. Nel corso dell’evento, da pomeriggio a sera, band emergenti, dj set, talk e ospiti speciali, artigianato, esposizioni, live painting, street food.

Il 1° maggio si comincerà con l’esposizione di artigianato del gruppo DinamicArt, l’esibizione dal vivo degli allievi di Comacchio Music Lab Aps, il talk con Fede Fiora, Luigi Marsala e Alice Cucaro (che poi si esibirà con il trio); chiuderà la serata il concerto della cover band BlackOut.

Il 2 maggio, dalle 19.30, maratona di musica urban, hip-hop e crossover condotta da Noietti con Dj set di Zesta e artisti della scena emergente, oltre al live painting.

Il 3 maggio dalle 17.30, musica folk, grunge e rock tra esposizioni d’arte, protagonisti i Delef, Amarti, The Roosters e i Twisted Cloud, Dj set Techno.