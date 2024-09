Arte, tecnologia e lingue straniere. Ecco le 21 proposte del Borgatti

CENTO

Aspettando la presentazione della nuova stagione teatrale, oggi alle 18 in Pandurera, ieri sono stati tolti i veli sui corsi di "Osa", Officina del Sapere delle Arti’, un ricco ventaglio di ampie e variegate proposte per il tempo libero pensate da Fondazione Teatro Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento. Per l’anno 2024/25 dunque, ci saranno 21 proposte collocate in 7 temi: teatro ragazzi; teatro adulti; musica, arte e tecnologia; curiosità e benessere personale; conoscere con gusto; nel mondo web e& social; lingue. E’ già possibile iscriversi perché i corsi di teatro saranno i primi a partire, iniziando dai ragazzi dal 6 ottobre. Sette macroaree nelle quali prenderanno vita corsi, workshop e giornate esperienziali adatti a tutti, mettersi alla prova sul palco, scoprire aneddoti sul mondo della musica nel cinema, cimentarsi con le tecniche dell’acquerello e muovere i primi passi nella gestione dell’audio sul palco, fare nuove scoperte ed esperienze interiori, addentrarsi nel mondo dei vini e delle birre o scoprire nuove abilità nel mondo web e social o perfezionare la conoscenza delle lingue straniere. Per il Teatro dei ragazzi ci sarà Beatrice Cevolani con una proposta per ragazzi dagli 8 ai 12 anni e una per 13-17 anni; Hendry Proni per il teatro adulti principianti, Marco Cantori per gli intermedi e avanzati. Poi tre appuntamenti dell’’Aperitivo con opera’ con il soprano Paola Matarrese, aneddoti storico-biografici, video-elementi di analisi dell’opera ed esecuzioni di arie dei compositori più noti nel panorama operistico seguiti da una caratteristica degustazione e si prosegue con Francesco Finocchiaro in ‘La musica per il cinema’ dal muto con Chaplin a Morricone. Sui prosegue con ‘Dipingere ad acquerello’ con Sonia Bonezzi, ‘Tecnico del suono live’ con Luca Leprotti. Sarà Giulia Niceforo a portare nell’’Armonia dei chakra per il benessere’ e ne ‘I segreti dell’albero genealogico’ mentre Raffaela Camiscia aiuterà a ‘Conoscere e allineare il cervello’ e ne ‘La palestra della mente’ per il mantenimento e al potenziamento delle funzioni cognitive. Sarà l’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers a portare a ‘Conoscere con gusto’ il vino tra storia e degustazione, abbinamenti, galateo e attrezzature mentre l’ Unionbirrai Beer Tasters farà ‘Conoscere, degustare, amare la birra’. Si andrà nel mondo web e social con Justomezzo per il web design, social media e si impareranno le lingue con Debora Mestieri per l’inglese, Nicole Franco-Roerig per il tedesco principianti, Paola Vega per lo spagnolo principianti.

Laura Guerra