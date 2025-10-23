Arti sceniche e pedagogia tra film e dibattiti

FERRARAL’incontro ’Teatro e pedagogia’ si terrà oggi alle 19, a Ferrara Off Teatro in Viale Alfonso I d’Este. Ha l’intento di essere una discussione collettiva sulla relazione tra arti sceniche e progetti pedagogici, approfondendo il percorso del progetto ’Age’ di Collettivo Cinetico, del quale verrà mostrato in anteprima il nuovo documentario. ’Age’ è stato uno degli spettacoli ’site specific’ protagonisti di Festival Bonsai 2025 e declina con un gruppo di teenagers l’analisi sul ruolo dello spettatore e sul concetto d’indeterminazione che attraversa le produzioni di Collettivo Cinetico. Il rapporto tra l’aspetto accademico-normativo e il profilo biologico-chimico tipico della soglia dei 18 anni produce una capacità di assunzione di rischio che rende gli adolescenti i candidati ideali per abitare lo spazio ludico, allo stesso tempo indeterminato e regolamentato, della scena. All’incontro parteciperanno Francesca Pennini Direttrice Artistica di CollettivO Cinetico, Lorenzo Donati redattore della rivista “La Falena”, modera Giulio Costa Direttore Artistico di Ferrara Off Teatro. Francesca Pennini è una coreografa, danzatrice e regista italiana, fondatrice e direttrice artistica del collettivo sperimentale CollettivO CineticO (2007) con sede a Ferrara. Formata tra gli studi al Balletto di Toscana e al Laban Centre London, ha collaborato come danzatrice con Sasha Waltz & Guests prima di dedicarsi alla propria firma coreografica. Il suo lavoro esplora l’intersezione fra danza, teatro e arti visive, invitando lo spettatore ad essere parte attiva dell’evento performativo. Ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali per l’innovazione coreografica. Lorenzo Donati è assegnista di ricerca e docente presso l’Università degli Studi di Bologna, critico teatrale, progettista culturale, educatore. Studia i meccanismi di “scrittura con la realtà” intrecciati con il racconto delle poetiche della scena contemporanea, il rapporto tra teatro e cura e il teatro argentino contemporaneo. Sta conducendo una ricerca sulle forme di fruizione emergenti. Fra le sue recenti pubblicazioni: Scrivere con la realtà. Giulio Costa è direttore artistico di Ferrara Off e regista teatrale. Laureato in Architettura, si è specializzato con un Master in Architettura per lo Spettacolo all’Università di Genova. Ha proseguito la formazione con Luca Ronconi al Centro Teatrale Santacristina e con Lluís Pasqual al Teatro Arriaga di Bilbao.