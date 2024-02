Artigianato artistico e natura in piazza Savonarola. Una svolta nel traffico

Domani e domenica, in piazza Savonarola, fiera dedicata ad “Artigianato artistico e natura” in concomitanza con Carnevale degli Este. E’ in programma per tutta la giornata di domani e domenica in piazza Savonarola, nel centro storico. L’iniziativa è in calendario in concomitanza con la manifestazione del Carnevale degli Este. Gli artigiani ferraresi puntano a presentarsi nella forma più elegante, con spazi espositivi studiati per armonizzarsi con la preziosità artistica e architettonica della città. Per consentire lo svolgimento della manifestazione l’area taxi da piazza Savonarola verrà spostata in largo Castello, nel tratto compreso da via Borgo dei Leoni sino al civico 16 compreso. Provvedimenti da domani a domenica.