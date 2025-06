Artigianato artistico, eccellenze in mostra

Oggi dalle 16 alla Idearte Gallery di via Terranuova 41, inaugura una mostra dedicata all’artigianato artistico. Fino al 14 giugno la galleria d’arte diventerà un ‘Pop up’ di eccellenze artigianali per scoprire pregiati e raffinati articoli d’arredo, cappelli, borse e accessori. Un viaggio tra pregiate creazioni di tre operatrici del settore, conosciute da tempo in ambito cittadino in cui tradizione e innovazione si fondono per dare vita a creazioni uniche, ricche di storia e di passione. Dagli eleganti articoli d’arredo ai sofisticati cappelli, dalle borse realizzate con materiali pregiati agli accessori che impreziosiscono ogni outfit, ogni pezzo racconta un percorso di maestria, ricerca e dedizione. Presenteranno il frutto delle loro esperienze ‘Ale’ ‘Signora con Cappello’ e ‘Pina Pi’.