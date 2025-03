Artigianato d’eccellenza con le collezioni di moda di Pani e Busolo

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara presenterà venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 19 nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 il primo popup della stagione 2025 dell’artigianato d’eccellenza delle imprese ’ImPerfectae’, brand artigianale di maglieria di Laura Pani e ’BabaJole’, griffe artigianale di sartoria di Lavinia Busolo. L’occasione è volta alla presentazione delle collezioni in edizione limitata primavera estate 2025 in un’ottica non solo di esposizione dei prodotti ma di conoscenza diretta delle imprenditrici, le loro modalità produttive e i dettagli delle attività. I brand consolidano così la collaborazione con Spazio Aperto rinnovando la fiducia in un’ottica lavorativa continuativa e proficua, contaminandosi a vicenda ed esaltando le linee di forza di ciascuna: il classicismo intramontabile di ImPerfectae e l’estrosità morbida di BabaJole.

Laura Pani nasce nel 1977, vive e lavora nella sua amata Genova. Inizia a lavorare giovanissima in grandi aziende proprietarie e licenziatarie dove impara tutti i segreti della produzione della maglieria, dalla scelta del filato alla realizzazione in maglia del prodotto, con macchine sia elettroniche sia manuali. Nel 2007 la decisione di aprire un laboratorio e avviare la propria impresa ideando modelli su disegno originale mantenendo le strutture del maglione classico ma capace di accogliere i desideri e le proposte in un’ottica di lavoro personalizzabile. I filati sono tutti di ditte italiane produttrici di lana merino e cashmere. Laura dice: "Il lavoro artigianale è fatto di pazienza e accuratezza. Non basta un corso, bisogna impegnarsi nell’osservare i maestri, ripetere i loro gesti e amare ogni passaggio".

Lavinia Busolo classe 1984 fonda “BabaJole” nel 2018 e già il nome del progetto racconta di lei e della sua passione: “Baba” dal termine slavo che significa nonnina e “Jole” nome della nonna che l’ha cresciuta trasmettendole la passione per il cucito, la moda e la meraviglia dei colori.