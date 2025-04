Artigianato d’eccellenza . Prodotti esposti a Spazio Aperto: "Modelli che danno benessere"

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto presenta in questo week end (oggi dalle 10 alle 19 e domani dalle 10 alle 13) nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 la seconda collettiva del 2025 con focus sull’artigianato d’eccellenza delle imprese: Filotrama, brand artigianale sartoriale di Michela Cotugno e Gloria Tedesco e FiluFilu_Bags, brand artigianale di borse in pelle di Laura Guerresi. Nel corso delle tre giornate verrano esposti i prodotti e si potranno conoscere direttamente le imprenditrici, le modalità produttive e i dettagli delle attività Filotrama e FiluFilu_Bags.

Michela Cotugno e Gloria Tedesco stabiliscono la sede dell’impresa a Venafro nel loro amato Molise e sono l’una il completamento progettuale dell’altra. Michela come fashion designer e coordinatrice di collezione, Gloria come modellista, prototipista e sarta. Filotrama nasce nel 2018 col desiderio di portare il gusto formale dell’abbigliamento sartoriale in volumi essenziali, giornalieri e produce capi continuativi privi delle tendenze del momento. I tessuti scelti sono tutti tessuti formali di giacenza in fibre naturali di alta qualità, lana, cachemere, lino e cotone, prodotti nei pochi distretti tessili italiani rimasti. Dicono della loro impresa: "Abbiamo scelto il tempo. Studiamo e progettiamo modelli che regalano benessere".

Laura Guerresi stabilisce la sede dell’impresa a Verona dopo un percorso lavorativo inaspettato e variegato. Nel 2016, all’età di 51 anni, dopo un periodo di autoformazione e sperimentazione, approda nel campo della lavorazione dei pellami e apre la prima bottega laboratorio di borse fatte a mano. "Credo fortemente nella passione per la qualità – dice – e con tenacia valorizzo il mio lavoro artigianale e imprenditoriale".