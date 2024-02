Artigiani in cattedra alle elementari: "Così i bimbi imparano la manualità"

Un bellissimo progetto ha mosso i primi passi a Copparo per far scoprire agli studenti il lavoro artigiano. Un lavoro fatto di passione, capacità, creatività e saperi che merita di essere tutelato. È questa l’essenza de’ ‘L’artigiano sono io!’, nato dalla collaborazione tra Cna Copparo, Comune di Copparo e l’Istituto comprensivo locale. Il progetto è partito in via sperimentale in una classe IV della scuola primaria di Tamara, con gli alunni che hanno svolto i primi due di quattro incontri previsti con Laura Vallieri, titolare di una sartoria specializzata in abiti da cerimonia e presidente di Cna Federmoda Ferrara, e Marco Pigozzi, artigiano di gioielleria alternativa contemporanea e presidente di Cna Artigianato Artistico Ferrara. Un’iniziativa che ha già riscosso grande apprezzamento. "La proposta che Cna ha sottoposto al Comune di Copparo è nata da due considerazioni fondamentali – ha spiegato il presidente di Cna Copparo, Thomas Pivanti -: la prima, il dovere della Cna di trasmettere i contenuti del lavoro artigiano; la seconda, rispondere concretamente a uno dei più gravi problemi che le nostre imprese lamentano, cioè la cronica mancanza di manodopera qualificata. Con questo progetto speriamo di seminare oggi un amore per il lavoro artigiano e manuale che, domani, potrebbe arricchire il settore della piccola impresa sul territorio". L’assessora all’Istruzione Paola Peruffo ha da subito creduto nel progetto, che porta gli artigiani a scuola per far conoscere il loro ‘saper fare’ ai giovanissimi: "È importante che i ragazzi sappiano che anche il mondo dell’artigianato e della manualità può essere un’occasione di lavoro per il loro futuro". La responsabile di Cna Copparo Debora Occhiali ha evidenziato come l’associazione creda molto in queste iniziative, che rappresentano "investimenti sul futuro". Il dirigente dell’Istituto Comprensivo, Domenico Urbinati, ha evidenziato come il progetto sia coerente "con i principi ispiratori dell’attività dell’Istituto, vale a dire la trasmissione di conoscenze pratiche oltre che teoriche. Su questo stiamo investendo e crediamo che in questo modo si prevenga il rischio di abbandono scolastico". Giudizio molto favorevole è stato espresso anche dal sindaco Fabrizio Pagnoni, il quale ha auspicato che il progetto "possa andare a regime dal prossimo anno". Un’esperienza bellissima, testimoniata anche dalle parole degli artigiani Laura Vallieri e Marco Pigozzi, per trasmettere ai più giovani la loro passione.

Valerio Franzoni