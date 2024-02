Artigiano precipitato, il pm: "Condannate il titolare"

Otto mesi di reclusione per la morte di Giuseppe Fiore, l’artigiano 59enne volato dal terrazzo al terzo piano di una palazzina di via Oberdan mentre svolgeva alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento. È la richiesta formulata ieri mattina dalla procura in apertura della discussione del processo sull’infortunio sul lavoro avvenuto nel marzo del 2021 e costato la vita al muratore campano. Imputato per la tragedia è rimasto Manuel Alleati, legale rappresentante della cooperativa Meeting Point, la società che si stava occupando degli interventi nell’abitazione. Sotto accusa era inizialmente finito anche Geremia Corcione, il dipendente della Meeting Point con cui Fiore stava lavorando quella domenica. Quest’ultimo ha però definito la propria posizione patteggiando la pena. Dopo l’arringa del pubblico ministero, la parola è passata alla parte civile che si è associata alla richiesta della pubblica accusa. La difesa dell’imputato, sostenuta dagli avvocati Riccardo Caniato e Filippo Maggi, ha invece insistito per l’assoluzione. L’udienza è stata aggiornata al 19 marzo per repliche e sentenza.

Giuseppe Fiore ha perso la vita il 7 marzo del 2021. Era domenica. L’artigiano stava ristrutturando il bagno di un appartamento disabitato al terzo piano di una palazzina di via Oberdan, in zona stazione. Poco dopo l’ora di pranzo, si trovava sul terrazzo. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti (l’inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero Isabella Cavallari), stava smaltendo i materiali di scarto attraverso un sistema di sollevamento con secchio e carrucola, quando, all’improvviso, è precipitato dal terrazzo. L’impatto al suolo non gli ha lasciato scampo. Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto intervennero i sanitari del 118 e i carabinieri, insieme agli operatori della medicina del lavoro. Il personale medico non poté fare altro che constatare il decesso del 59enne. Carabinieri e medicina del lavoro si misero subito all’opera per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Vennero indagati il datore di lavoro e il collega che era con lui. Secondo le accuse, Alleati e Corcione non avrebbero adottato precauzioni idonee a prevenire una caduta dall’alto. In particolare, Alleati non avrebbe garantito l’altezza minima del parapetto sul balcone, oltre a non aver adottato un sistema di sollevamento idoneo per spostare i materiali di scarto. Corcione non avrebbe invece montato e fissato correttamente l’elevatore, rendendolo così instabile. Circostanza quest’ultima che avrebbe causato la perdita dell’equilibrio e la caduta fatale del lavoratore che stava scaricando un secchio di detriti.

f. m.