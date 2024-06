Artista ’scatta’ la realtà virtuale: "Così prende vita la galea dei Dogi"

Nelle sue tante vite è stato vigile del fuoco, infermiere, falegname, amministratore delegato di un’impresa di Murano che lavorava il vetro e che per il Covid è stata costretta a chiudere i battenti. Adesso che ha 70 anni Giovanni Zardinoni di fare il pensionato non ha alcuna intenzione e, parte dall’abitazione a Ro Ferrarese, con la sua macchina fotografica per raccontare e far vivere ville, come alcune storiche dimore di Polesella, musei, antiche corti.

Il bucintoro, modellino che si trova a Venezia. Era la galea dei Dogi, sulla quale si imbarcavano ogni anno nel giorno dell’Ascensione per celebrare il rito dello sposalizio del Mare. La riproduzione (Museo storico navale dell’Arsenale di Venezia) venne fatta eseguire nel 1824, sotto la sorveglianza dell’ingegnere navale Giovanni Casoni, perché della famosa nave, fatta distruggere nel 1798 dai Francesi, rimanesse un ricordo. "E’ di qualche giorno fa una richiesta che mi ha fatto fare salti di gioia – racconta – le mie gigantografie del modellino verranno usate per l’apertura della nuova gestione del museo navale di Venezia, una bella soddisfazione". Si chiama realtà virtuale, lui la realizza con una macchina fotografica digitale che viene montata su un cavalletto con uno speciale goniometro. L’effetto è quello di un viaggio tra giardini e sale, gli spazi prendono vita, scorrono in un film, si aprono vialetti, nelle siepi che sfilano in un continuo cambiare di prospettive. E, per completare il quadro, lascia partire il drone che riprende dall’alto, aggiunge magia. Un esempio, villa Morosini. Lui ha cominciato a crearla, la realtà virtuale, oltre 25 anni fa quando in pochi conoscevano questa speciale tecnica con l’uso del goniometro. Scorre il bucintoro del terzo millennio, le dorature, i remi, la bandiera con il leone di San Marco, il museo dei vini, la campagna. "Ho 70 anni – svela –, mi sembra di cominciare a vivere ora, non me li sento proprio". E si allontana con il treppiede, il sorriso di chi sa raccontare il mondo con una foto.