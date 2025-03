Artisti, cantanti e dj set da brivido . Un lasciapassare per Horrorland

Summer festival presenta ’Horrorland’. Al via il nuovo grande progetto del Ferrara summer festival, per un halloween da brivido al Ferrara Expo.

Il Ferrara Summer Festival ha il piacere e l’onore di presentare il nuovo format di Halloween: Horrorland. Ferrara si prepara a vivere un Halloween senza precedenti. Dopo cinque anni di produzioni fieristiche dedicate all’Oktoberfest e ed Halloween in fiera, Ferrara Expo apre le porte a Horrorland, il nuovo brand che ridefinisce il concetto di terrore e spettacolo. Un format innovativo promosso dal Ferrara Summer Festival, realizzato in collaborazione con partner d’eccezione. Tanti gli artisti, cantanti, gruppi live e dj set che verranno annunciati. Insomma, sarà uno show senza precedenti, pronto a far tremare il pubblico con un’esperienza da brivido indimenticabile.

Nella notte più spaventosa dell’anno, il 31 ottobre, il quartiere fieristico continuerà ad essere una vera e propria città del terrore, popolata da creature spaventose, scenografie immersive e spettacoli mozzafiato. Un universo parallelo in cui la paura diventa intrattenimento, tra labirinti horror, live show esclusivi, performer internazionali e una lineup musicale da urlo. Horrorland nasce dall’esperienza delle grandi produzioni di intrattenimento, portando a Ferrara un format di livello internazionale. Ispirato agli eventi horror di successo mondiale, questo nuovo concept unisce scenografie cinematografiche, effetti speciali all’avanguardia e un’organizzazione che punta a superare ogni aspettativa.

Horrorland non è solo un evento: è un’esperienza totalizzante, capace di trasportare i visitatori in un viaggio emozionante tra incubi e realtà. Attraverso il travestimento e l’immersione in un mondo horror, si dà voce alle emozioni più profonde, trasformando la paura in un’esperienza liberatoria. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei festival e del divertimento Mascherato. Horrorland è pronto a lasciare un segno indelebile nell’immaginario collettivo, trasformando Ferrara nella capitale della paura, obbligo d’ingresso in maschera.

Info e biglietti. Data: 31 ottobre. Location: Ferrara Expo. Prevendite disponibili da subito su TicketOne.