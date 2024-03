Artisti di strada, la svolta di Ferrara: "Per i Buskers si paga il biglietto"

In molti l’hanno nominato come uno dei corsi storici più belli d’Europa. "Dritto come una spada" (così lo definiva Giorgio Bassani), Corso Ercole I d’Este è in fondo l’arteria principale, fisica e ideale, di Ferrara. Da quest’anno, sarà anche l’arteria principale del Ferrara Buskers Festival, riconfermato per il 2024 con una novità non da poco: il biglietto d’ingresso. Biglietto che di fatto decreta la necessità di spendere denaro per accedere nella via che collega le mura estensi al Castello di San Michele e, quindi, per assistere a spettacoli, concerti, talk, approfondimenti.

Certo, soltanto in determinati orari e per pochi giorni: in particolare, dal 21 al 25 agosto, quando si terrà il famoso festival, che per la trentasettesima volta richiamerà nella città estense artisti di strada da tutto il mondo. Artisti che sono abituati ad avere, come forma di pagamento, la possibilità del "cappello": significa proprio far girare un cappello tra il pubblico, che sceglie quali e quanti denari concedere alla performance.

Una sorta di offerta libera, in sostanza, che a Ferrara tiene banco dal 1988, anno in cui Stefano Bottoni si inventa il Buskers. Da allora, il festival non è stato fermato neanche dal Covid e nell’ambiente della musica da strada, e non solo (anche giocolieri, cartomanti, mangiafuoco, ecc.), è diventato una vera e propria istituzione, conosciuto da tutti. A riprova di questo, tanti sono gli illustri ospiti che si sono susseguiti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Daniele Silvestri, che ha suonato davanti al Castello Estense, ma prima si può citare addirittura Lucio Dalla, che comunque, nel 1989, quando ormai la sua Caruso era famosa in tutto il mondo, non prese nessun cachet. Proprio come i veri artisti di strada.

"I tempi sono cambiati, ma i musicisti continueranno a non percepire il cachet", spiega Rebecca Bottoni, figlia dell’ideatore del festival e ora direttrice artistica e presidente del Buskers. In effetti, qualche spiegazione è dovuta: alla notizia dell’introduzione del biglietto di accesso, sono nate diverse polemiche, in primis sui social network. "Ci abbiamo pensato a lungo e abbiamo condiviso questa decisione con gli artisti: vogliamo aumentare la qualità dei gruppi, dell’ascolto, dei contenuti, ponendoci nuovi obiettivi".

Va detto che il biglietto per una serata, già acquistabile online, costa soltanto 11 euro. "I fondi pubblici, soprattutto del Comune, ci hanno sempre sostenuto, ma vogliamo anche poterci reggere sulle nostre gambe. Le risorse, ricavate dalla vendita dei biglietti, le investiremo nel festival stesso, per essere al livello dei festival europei, per proporre al pubblico un percorso esperienziale, per scoprire nuovi buskers. Vorrei poter andare fino a New Orleans per selezionarli". Lo stesso pubblico, prima eterogeneo, e a volte anche involontario, ora sarà selezionato: solo chi è veramente interessato al festival, acquisterà il biglietto. Le performance non saranno più diffuse in tutta la piazza, ma solo nell’area circoscritta di Corso Ercole I d’Este, per l’appunto, che diventerà un palco en plen air. "Il cambiamento fa sempre un po’ paura, ma vorrei che ci fosse curiosità: ci sarà una reale immersione nella esperienza buskers". La scelta è coraggiosa, ma per la famiglia Bottoni è lungimirante. Ragione o torto? Lo stabilirà il tempo.