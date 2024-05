Artisti di strada mondiali. Il Buskers Festival conquista la Corea

In questi giorni il Ferrara Buskers Festival ha preso parte al Namwon World Festival Forum in Corea, si tratta di un evento dedicato ad approfondire i festival proprio come motore strategico di crescita del turismo culturale.

Dopo l’accordo di gemellaggio siglato lo scorso settembre con la Geumjeong Foundation For Arts & Culture di Busan in Corea del Sud, il Ferrara Buskers Festival ha fatto di nuovo tappa in Corea ospite della fondazione per raccontare storia e crescita di un festival, quello ferrarese, che da 37 anni attrae persone da tutto il mondo, portando valore e turismo culturale nella propria città. L’occasione è stata appunto il prestigioso Namwon World Festival Forum dove Rebecca Bottoni, presidente e direttore artistico del Ferrara Buskers Festival, ha portato l’esperienza del festival ponendo l’accento su come le iniziative culturali, in particolare gli spettacoli dal vivo, siano una forte attrattiva per il turismo. "Vere e proprie esperienze immersive che danno accesso non solo all’evento, ma anche alla conoscenza complessiva di un luogo, della sua arte e dei suoi monumenti, della sua storia, diventando inoltre autentico motore di crescita economica per la città e per la regione circostante", le parole della Bottoni davanti all’attento pubblico del forum coreano. Entrando nello specifico dell’indotto creato dai Buskers, manifestazione che è diventata per la nostra città ormai un’abitudine negli ultimi scampoli di estate agostana, la Bottoni ha sottolineato come l’iniziativa interessi diversi settori a partire dalle attività commerciali della città – dai ristoranti ai bar ai negozi – che beneficiano dell’afflusso dei visitatori. Per le strutture ricettive, inoltre, la settimana del festival rappresenta l’alta stagione e segna il picco di prezzo per camera, registrando il tutto esaurito (in particolare il sabato) nel 97% delle strutture.

"Per una città dell’entroterra emiliano, dati come questo rappresentano un grande risultato – analizza la numero uno del Buskers Festival –. Consentono di comprendere la capacità attrattiva di eventi come il nostro e di favorire la crescita del turismo culturale, considerato anche il più sostenibile perché in grado di promuovere tolleranza, rispetto e conoscenza tra culture differenti". L’incontro è stato anche l’opportunità per raccontare più nel dettaglio la prossima edizione, in programma dal 21 al 25 agosto, e le novità introdotte che andranno a rafforzare e potenziare la qualità che da sempre contraddistingue il festival, rendendolo un evento unico nel panorama internazionale. Tra queste, per la prima volta nella sua storia, l’introduzione di un biglietto d’ingresso e lo spostamento di gran parte delle esibizioni degli artisti di strada in Corso Ercole d’Este.