Arturo Cirillo al teatro Comunale . Da domani c’è Cyrano de Bergerac

È una versione teatral-musicale quella che Arturo Cirillo propone di Cyrano de Bergerac, da domani a domenica 3 marzo 2024 (ore 20,30, domenica alle 16) al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. Arturo Cirillo, regista e attore partenopeo, mago estroso della scena teatrale, con questo spettacolo ricorda un Cyrano, scritto da Domenico Modugno, cui ha assistito da ragazzo. L’eroe romantico di Edmond Rostand, riadattato da Cirillo e ricoperto di piume, lustrini e paillettes, vuole mostrare più il lato poetico e visionario, e meno quello di uomo di spada. Un Cyrano-Pinocchio più sentimentale, meno arrogante e battagliero. "Andare con il ricordo ad un musical da me visto da ragazzino a Napoli, è stato il primo moto di questo nostro nuovo spettacolo - spiega Arturo Cirillo -. Il musical in questione era il Cyrano tratto dalla celeberrima commedia di Rostand, coetaneo del mio amato Molière. Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore è per me risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie proprio alla finzione della scena. Lo spettacolo che almeno trentacinque anni dopo porto in scena non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno) ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac. Orari: domani e sabato alle 20,30, domenica alle 16 al Comunale. Sabatoalle 18 la compagnia incontra il pubblico al Ridotto del Teatro.