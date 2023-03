Ascoltarsi in famiglia, gli analisti ne parlano alla sala della Musica

Qual è la comunicazione efficace e come si instaura l’ascolto all’interno della famiglia? Gli adolescenti ascoltano i genitori, ascoltano gli insegnanti? Di questo si parlerà giovedì oggi, alle 18, nella sala della Musica in via Boccaleone 19, Ferrara, nella conferenza “La famiglia, la comunicazione, l’ascolto” a cura della dottoressa Mariella Borraccino, analista ed editor, con l’introduzione della dottoressa Panteha Shafiei, analista e medico. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Culturale “Club del secondo rinascimento di Ferrara”.