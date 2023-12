"Ascoltiamo idee diverse. I libri li bruciano i dittatori"

L’affollatissimo incontro con Vannacci è stato una occasione per conoscere dalla viva voce dell’autore un caso editoriale che catalizza l’attenzione nazionale e che analizza alcuni temi sociali e politici cruciali del nostro tempo. E ieri Vannacci non si è sottratto per farci capire il suo pensiero. Che probabilmente è il pensiero di tanti italiani. Ma questo è un altro discorso. Ho letto che Cgil, Udi e Centro Donna Giustizia accusano l’associazione Ferrara Cambia, che ho l’onore di presiedere, di "veicolare e fare da megafono a messaggi misogini, razzisti, omofobi… un pensiero che… discrima e si mostra violento". Non starò naturalmente a spiegare le ragioni per cui tale assunto è totalmente destituito di fondamento. Lascia allibiti inoltre il tentativo di tappare la bocca a chi ha pensieri che non si condividono, organizzando addirittura una petizione per impedire a Vannacci di venire a Ferrara e di parlare del suo libro.

La nostra Costituzione, all’articolo 21, recita che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Non solo. La storia ci insegna che solo nelle più feroci dittature vengono bruciati i libri e cancellato il diritto di espressione. Ferrara Cambia, sin dalla sua nascita, ha organizzato decine di iniziative benefiche e culturali su molti ambiti, ospitando relatori di diversi orientamenti, sempre solo autofinanziandosi con la forza e l’energia dei sempre più numerosi soci e simpatizzanti. Forse sta qui il nostro successo. Non passa settimana che non si aggiungano persone che vogliono condividere con noi le nostre idee, le nostre attività, con il nostro stile. Per mia formazione ed educazione, credo fermamente che, anziché fermarsi ai ‘sentito dire’ o seguire l’opinion leader di turno, sia necessario ascoltare prospettive diverse per avere una comprensione più ampia dei temi che dobbiamo affrontare.

Per i tantissimi che purtroppo, non sono riusciti a partecipare (abbiamo dato la precedenza ai soci e alle richieste in ordine di tempo), a breve pubblicheremo sui nostri canali social la registrazione dell’incontro.

Altroché impedire alle persone di parlare.

* Presidente Ferrara Cambia Associazione di Promozione Sociale