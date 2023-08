"Ascolto la natura. E dai tronchi creo opere"

Nuovo prestigioso traguardo per l’artista codigorese Enrico Menegatti, che ha realizzato un’opera, nel suo caratteristico e inconfondibile modo ovvero assemblando tronchi di legno che lui riesce a vedere già composti in animali di mare, di terra e preistorici. Nel comune di San Benedetto Val di Sambro, sull’appennino tosco-emiliano, all’interno del percorso escursionistico Bologna Montana Art Trail ha realizzato l’opera di land art, San Giorgio e il Drago, assieme ad altri tre artisti italiani che hanno in questo tipo d’arte la propria capacità espressiva. Meglio nota come arte della terra o dei lavori delle terra è caratterizzata dall’abbandono dei mezzi artistici tradizionali per un intervento diretto dell’operatore nella natura e sulla natura.

Una scelta nel modo di realizzare opere che da anni caratterizza le sculture di Menegatti. Fattosi conoscere al pubblico con le sue "Nate dal mare" poiché creò, diversi anni fa, quasi dal nulla un museo all’aria aperta, che nonostante i demenziali vandalismi, concretizzatisi con la bruciatura di alcune creazioni, continua ad ampliarsi ed arricchirsi, ed é fruibile gratuitamente. Composizioni che hanno trovato nuove ispirazioni presso il parco abbaziale di San Guido a Pomposa, nel centro di Codigoro in occasione del patrono a Pontelangorino, dove risiede, per le feste natalizie e lungo l’argine che dal Lido Volano raggiunge Nazioni. In futuro anche a Ferrara, presso una delle più grandi piantagioni di bambù, troveranno spazio una quarantina della sue opere, sempre create con quello che la natura abbandona, in un museo sempre all’aria aperta. La creazione San Giorgio e il Drago, è una delle prime opere installate in modalità permanente lungo l’itinerario escursionistico di quasi 100 km, che nel corso degli anni sarà disseminato di opere di land art fino a creare una galleria a cielo aperto.

La stessa galleria che si può vedere nel nostro mare o nel parco abbaziale di Pomposa, in continua crescita, proprio per la costante ispirazione di Menegatti che dice: "Mi piace pensare che i tronchi e rami che compongono le mie creazioni, diventino una cosa sola con la natura del mare. Poi vengano aggredite dalle onde, e, spostate su un’altra spiaggia, diventino nuove statue. Se riusciamo ad ascoltare la natura – conclude Menegatti – essa è capace di darci bellissime ispirazioni".

cla. casta.