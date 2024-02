Ascom al Comune:: "Negozi e rifiuti, no la raccolta il lunedì"

PORTOMAGGIORE

"Chiediamo che venga rivista quanto prima la programmazione dell’eco calendario per i rifiuti (non riciclabili) a Portomaggiore". È la richiesta - pressante - rivolta dal presidente della locale delegazione Ascom, Matteo Casoni. Che prosegue: "Attualmente la raccolta avviene il lunedì in primissima mattinata ed è ovvio che i commercianti dovrebbero posizionare i rifiuti la domenica sera. Una modalità di fatto non realizzabile nel quotidiano, a meno che il commerciante non abiti nello stesso immobile dove ha l’attività. E’ facilmente immaginabile quali possano essere invece i disagi oggettivi per tutti quegli imprenditori che abitino fuori Portomaggiore". Già attivato un contatto con l’amministrazione comunale portuense, in particolare con l’assessore al Commercio Enrico Belletti, affinché intervenga sul gestore del servizio - Clara - per rivedere con sollecitudine le modalità di raccolta. "Abbiamo proposto – conclude il presidente Matteo Casoni - che la raccolta dell’indifferenziato avvenga sempre nelle prime ore del mattino, ma dal martedì al venerdì".

f.v.