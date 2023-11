Ascom Ferrara, i vertici ricevuti dal prefetto

Martedì il prefetto Massimo Marchesiello ha incontrato Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara e Davide Urban, direttore generale dell’Associazione. Il prefetto ha ribadito che "La prefettura è la casa dei cittadini e in questo senso siamo ben disponibili a coordinare iniziative ed eventi a carattere sociale ed attinenti il tema della legalità. E tra queste, ad esempio, un futuro progetto in via di organizzazione con il Comune di Ferrara sul tema prevenzione truffe ". In questo senso il presidente Amelio ha ribadito "la volontà come Ascom di partecipare ad iniziative importanti dal punto di vista civico di diffusione presso la cittadinanza, in questo modo vogliamo ribadire la nostra volontà di essere presidi di cultura, di socialità e di legalità". "Una collaborazione - sottolinea il direttore Urban - che poi si realizzerà su diversi temi a partire dalla prossima Giornata nazionale confcommercio sulla legalità".