"Ascom, piatti della tradizione in otto ristoranti"

La rassegna di eventi estivi Comacchio Summer Experience, promossa da Made Eventi e sostenuta dal Comune di Comacchio, si arricchisce di un nuovo evento all’insegna dei sapori e della tradizione. Si tratta della rassegna gastronomica promossa da Ascom Confcommercio nell’ambito delle iniziative legate agli appuntamenti della Comacchio by Night. A spiegare lo sviluppo dell’iniziativa è Marco Amelio (nella foto), presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara: "I ristoranti della città dei Trepponti valorizzeranno i piatti tipici della cultura enogastronomica di Comacchio. Si tratta di un modo per promuovere le tradizioni di un territorio – evidenzia – che è di cerniera tra il mare e la terra ferma, con peculiarità uniche dal punto di vista ambientale, culturale e gastronomico. Un modo per sostenere anche i flussi turistici nelle prossime settimane in cui si svilupperà appieno la stagione balneare e permettere ai turisti di poter apprezzare un ulteriore aspetto di questa caratteristica città lagunare incastonata nel Parco del Delta". Otto sono i ristoranti coinvolti, che proporranno piatti tipici della tradizione locale: Al Cantinon (brodetto di anguilla con verza), Da Melixa (spaghetto alla pavarazza), La Barcaccia (risotto alla Comacchiese), La Comacina (anguilla salmastrino), Antica trattoria Le Gresine (gran fritto di pescato), Locanda del Delta (risotto al nero di Seppia e bottarga di muggine), Trattoria del Borgo (pennette al branzino), Vasco e Giulia (anguilla alla brace). A fare da regina di questa filiera gastronomica è ovviamente sua maestà l’Anguilla, cucinata in mille modi e riproposta in antiche ricette che si perdono nella notte dei tempi. In altri casi sono stati utilizzati prodotti tipici per reinventare i piatti proposti. "In questo modo abbiamo proposto nuovamente il filo conduttore degli eventi Ascom Comacchio by Night puntando quest’anno alla valorizzazione dei locali tra i più tipici e rappresentativi della città dei Trepponti – sottolinea il presidente della delegazione Ascom di Comacchio, Gianfranco Vitali -. La cucina di Comacchio ha una tradizione antichissima ed i turisti del resto cercando proprio questi elementi". Un’occasione, dunque, per coloro che visiteranno la città lagunare di conoscere e gustare i piatti della cultura enogastronomica locale.

Valerio Franzoni