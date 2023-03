Ascom, proposte per le imprese "Consulenze e sportello a sostegno"

Dopo il primo appuntamento a Porto Garibaldi lunedì scorso, ora il prossimo seminario sul Lavoro è già fissato per la mattina del 14 aprile a Ferrara, in sede Ascom. "In una città d’arte come la nostra e che sta ospitando una interessante stagione artistica, culturale e di concerti importanti è fondamentale – spiega Davide Urban (nella foto), direttore generale di Ascom Confcommercio – assicurare la corretta flessibilità alle imprese per rispondere ai picchi di offerta nel solco dei diversi contratti collettivi nazionali siglati dal sistema Confederale. Siamo impegnati a garantire ai nostri associati gli strumenti contrattuali più adeguati".

Al centro le dinamiche del lavoro, dei contratti e dei servizi in uno scenario provinciale nel primo trimestre del 2023 stretto tra inflazione, burocrazia e difficoltà di accesso al credito.

"Le aziende devono essere sostenute nella loro volontà di crescita – prosegue Urban – in tema di flessibilità ricordo ad esempio tra le opzioni, il lavoro intermittente (o a chiamata) sul quale disponiamo di una pratica App che permette correttamente e rapidamente di poter contattare il personale richiesto in qualsiasi momento, compresi i fine settimana quando è spesso maggiore la richiesta.

Il mondo delle Piccole e Medie imprese ha la necessità sempre più di andare oltre la quotidianità e di crescere, programmando il loro futuro con consulenze ad hoc. In questi mesi ne abbiamo attivati almeno tre: un servizio specifico di consulenza finanziario e di reperimento fondi in primis sui bandi (locali, regionali, camerali). Si chiama “TiAgevolo”, che dovrà affiancare in tutte le fasi le nostre Pmi. Un lavoro specifico per la Rottamazione Quater, prevedendo laddove necessario oltre alla consulenza fiscale anche quella legale. Ed infine lo sportello per il recupero del credito d’imposta energetico che ha permesso di recuperare decine di migliaia di euro ai nostri imprenditori tamponando così i costi importanti che hanno gravato sui bilanci delle aziende", considera il direttore Urban.

E’ poi in corso a livello europeo un confronto su una serie di sgravi contributivi (previsti dalla legge di Bilancio 2023) relativi alle assunzioni. Un percorso ovviamente che ha la massima attenzione; meccanismi che potrebbero risultare particolarmente utili in occasione dei grandi eventi. Se approvati tali sgravi "saranno al centro di ulteriori seminari tecnici che si uniranno agli appuntamenti già messi in campo da settembre scorso ad oggi: dal mondo del credito, alla gestione d’impresa, dai servizi informatici, alle consulenze finanziarie fino alla valenza degli eventi turistici", conclude Urban.