Ascom, un anno di presidenza Amelio: "Il mio patto con i soci Insieme si affrontano le emergenze"

Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom, festeggia un anno esatto dalla sua elezione. Rispetto agli obiettivi che si era preposto un anno fa, al momento dell’insediamento, quali risultati ritiene di aver ottenuto? E quali gli obiettivi prossimi?

"Sicuramente il consolidamento della rappresentanza, dall’attuale Camera di Commercio, che apre un corridoio verso il porto di Ravenna e un nuovo asse economico; al contesto nazionale, cercando di aprirci a temi, anche non inerenti esclusivamente i servizi. Un esempio è il convegno sugli affitti, tema di interesse locale ma affrontato a un livello sovraterritoriale, con attenzioni a soluzioni capaci di coinvolgere residenti, studenti universitari e imprenditori. Abbiamo stretto rapporti con l’Università, con un protocollo finalizzato all’auto imprenditorialità e alla formazione. Stiamo dialogando con il Comune per portare all’attenzione del Governo il tema dell’efficientamento energetico del Polo industriale. L’obiettivo è proseguire in questa direzione, rafforzandoci come sistema che sa affrontare anche le emergenze. Nell’ultimo anno abbiamo fatto i conti con le conseguenze del conflitto in Ucraina, con l’alluvione e ora con i danni del maltempo. L’obiettivo vero di un presidente è che i soci si sentano sicuri, ben rappresentati".

Gli ultimi dati sui flussi turistici premiano i Lidi e, per quanto riguarda il Capoluogo, specie maggio, sono stati al di sotto delle aspettative anche alla luce del concerto di Springsteen: che idea si è fatto?

"Va considerato che i dati, quando vengono diffusi, sono di fatto ‘vecchi’. Va superata la tendenza a considerare alternativi i

lidi e il capoluogo, andrebbero maggiormente promossi pacchetti per cui chi visita Ferrara si dirige poi alla nostra costa, in provincia e viceversa. Il concerto di Springsteen va considerato in termini di promozione della città, inopinabile che abbia portato un indotto. Ne hanno parlato tutti i media, è stato un investimento di cui si vedranno i risultati dal 2024".

In città si discute sulle ricadute dei grandi eventi estivi sull’economia locale: per Scolamacchia di Confesercenti i negozi non hanno tratto grandi benefici. Che feedback avete raccolto dagli associati?

"Accontentare tutti non è possibile. Abbiamo riscontrato più soddisfazione che scontento, perché la città sta vivendo, è animata e questo è motivo di speranza. Di più e meglio si può sempre fare, ma solo non fare è dannoso. C’è un Osservatorio con Unife e Comune che sta studiando gli effetti degli eventi con criteri di scientificità. Sarà utile per l’organizzazione di quelli futuri".

Una delle emergenze del nostro territorio rimane quella del lavoro, servono posti duraturi: secondo Ascom cosa dovrebbe essere fatto? Come valuta l’operato dell’amministrazione comunale?

"Il nostro è un territorio che deve vedere rafforzato il sistema imprenditoriale. Per questo confido nella realizzazione della Zona logistica semplificata (Zls) che pare essersi arrestata. Un’amministrazione può creare sistemi urbanistici e una fiscalità agevolata per attrarre investimenti e occupazione, ma servono le infrastrutture viarie. Parliamo da decenni dello stato della Ferrara Mare, della Cispadana, sulla cui opportunità di esecuzione ancora si discute. Le condizioni urbanistiche e le agevolazioni fiscali contano, ma le strade contano di più".

Dopo l’estate si entrerà nella lunga campagna elettorale in vista delle amministrative del 2024: cosa chiede Ascom ai candidati? Quali le priorità?

"Collaborazione, dialogo, volontà di costruire percorsi condivisi".

