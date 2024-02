Asfaltatura delle strade su tutto il territorio. Investiti 460mila euro

Si avvicina la partenza degli interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Due i pacchetti di opere che interesseranno diverse vie del territorio comunale per un importo complessivo di circa 460mila euro. Il primo stralcio, prevede interventi di rifacimento degli asfalti su via delle Venezie (tra piazza del Popolo e l’incrocio con via Grotta) e su via Matteotti a Tresigallo, su un tratto di via Rossetta e su un tratto di via Brazzolo. Lavori sui marciapiedi sono previsti, invece, in via Pelagallo a Roncodigà (ambo i lati); in via Garibaldi a Tresigallo nel tratto di collegamento tra viale Roma e viale Ferrara; in via S. Giuliano a Rero, tra le intersezioni con piazza della Libertà e via Masiera. E ancora, in via Amatucci a Tresigallo (ambo i lati). Attraverso il secondo stralcio di interventi, si provvederà all’asfaltatura di un tratto di via della Vittoria, nel tratto tra via Giordano Bruno e via I Maggio, e in via Corridoni, nel tratto tra via della Vittoria e via Alighieri a Tresigallo. Sempre nell’ambito dei lavori che interesseranno le strade del territorio, va ricordata la completa riasfaltatura di via Vittoria a Formignana, che arriverà alla conclusione degli interventi contemplati nel progetto ‘Poliformi’ volto alla riqualificazione e valorizzazione ambiti mercatali e commerciali che presto prenderà avvio. "Con questi interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, scelti sulla base delle risorse stanziate e a seguito di una analisi delle priorità, intendiamo mettere mano alle vie del territorio che presentano le maggiori criticità – spiega il sindaco Laura Perelli -. È un impegno che ci eravamo assunti e che presto troverà attuazione".